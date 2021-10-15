Книжные аллеи в центре Петербурга заканчивают работу в воскресенье

Книжные аллеи в центре Петербурга заканчивают работу в воскресенье
В этом году проект Книжные аллеи работал с 17 мая. Фото: скриншот "Книжные аллеи"/ВК

В Петербурге подходят к концу Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице. В последний день пройдет литературно-музыкальное мероприятие «До свидания, Аллеи».

Книжные аллеи будут работать до воскресенья, 17 октября. В этот день с 17 до 20 часов пройдет литературно-музыкальное мероприятие «До свидания, Аллеи». Об этом сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Произведения исполнят Ольга Евграфова, Наталья Ковалевская, Светлана Прусская из Москвы, Юлия Хаперская, Маргарита Чекунова из Тюмени, Людмила Рединова, Николай Чернецкий, Ольга Козловская, Леон Стрелков, Сергей Адамский, Юлия Тарава-Дробыш, Наталья Сорокина и другие. Программу будет вести представитель Школы поэтического мастерства «Линии времени» Михаил Вэй.

В этом году проект Книжные аллеи работал с 17 мая. За это время на аллеях прошло более 100 различных мероприятий, на которых выступали поэты и писатели со всей России. Были проданы более 50 тысяч книг. Наибольшим спросом пользовались детские книги, художественная литература и книги по психологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дом Зингера вернут городской книжный магазин.

книжные аллеи новости СПб проект


 

Новости партнеров
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Спасатели и
Спасатели и "скорая" приехали после обрушения фасада дома на Васильевском острове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Книжные аллеи в центре Петербурга заканчивают работу в воскресенье
Россиян предупредили о схемах мошенниках во время переписи населения
Бездрожжевой хлеб: польза или маркетинговая уловка?
В Петербурге модернизируют 61 транспортно-пересадочный узел
На улице Брянцева мужчина получил огнестрельное ранение
Собчак с сотрясением прокомментировала ДТП на федеральном канале: «Что я ...
Полиция проводит проверку после смертельного ДТП с фурой на КАД
Китайцы посчитали слова Путина о газе последним предупреждением для Европы