Книжные аллеи в центре Петербурга заканчивают работу в воскресенье

В этом году проект Книжные аллеи работал с 17 мая. Фото: скриншот "Книжные аллеи"/ВК

В этом году проект Книжные аллеи работал с 17 мая. Фото: скриншот "Книжные аллеи"/ВК

В Петербурге подходят к концу Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице. В последний день пройдет литературно-музыкальное мероприятие «До свидания, Аллеи».

Книжные аллеи будут работать до воскресенья, 17 октября. В этот день с 17 до 20 часов пройдет литературно-музыкальное мероприятие «До свидания, Аллеи». Об этом сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Произведения исполнят Ольга Евграфова, Наталья Ковалевская, Светлана Прусская из Москвы, Юлия Хаперская, Маргарита Чекунова из Тюмени, Людмила Рединова, Николай Чернецкий, Ольга Козловская, Леон Стрелков, Сергей Адамский, Юлия Тарава-Дробыш, Наталья Сорокина и другие. Программу будет вести представитель Школы поэтического мастерства «Линии времени» Михаил Вэй.

В этом году проект Книжные аллеи работал с 17 мая. За это время на аллеях прошло более 100 различных мероприятий, на которых выступали поэты и писатели со всей России. Были проданы более 50 тысяч книг. Наибольшим спросом пользовались детские книги, художественная литература и книги по психологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дом Зингера вернут городской книжный магазин.