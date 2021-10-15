Вечером в Петербурге поднимется сильный ветер до 18 м/с

Спасатели предупредили жителей Петербурга об усилении ветра, которое ожидается вечером пятницы, 15 октября.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода начнет ухудшаться начиная с 21 часа. В Северной столице усилится юго-западный ветер. В некоторых районах города его скорость составит 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завтра в Петербурге ожидается усиление ветра. Ожидается облачная погода. Ночью наблюдается большая вероятность дождя. Днем также в некоторых местах пройдет умеренный дождь.

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление при этом постепенно будет понижаться.