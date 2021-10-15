Вечером в Петербурге поднимется сильный ветер до 18 м/с

Вечером в Петербурге поднимется сильный ветер до 18 м/с
В Петербурге усилится ветер. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Петербурга об усилении ветра, которое ожидается вечером пятницы, 15 октября.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода начнет ухудшаться начиная с 21 часа. В Северной столице усилится юго-западный ветер. В некоторых районах города его скорость составит 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завтра в Петербурге ожидается усиление ветра. Ожидается облачная погода. Ночью наблюдается большая вероятность дождя. Днем также в некоторых местах пройдет умеренный дождь.

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление при этом постепенно будет понижаться.

новости СПб погода предупреждение мчс сильный ветер усиление ветра


 

Новости партнеров
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вечером в Петербурге поднимется сильный ветер до 18 м/с
«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи ...
Срок на предоставления теста от COVID-19 сократили до 24 часов
Более 2 тысяч организаций Петербурга получили иммунный статус ...
Разъясняем: нужна ли прививка, если переболел коронавирусом
Текстиль и зеркала: пять лайфхаков для уютного дома
В Петербурге с 18 октября можно будет приобрести праздничный ...
Лавров: дети от смешанных браков должны автоматически получать гражданство РФ