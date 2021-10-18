Депутат из Ленобласти вовремя не сообщил о вспышке африканской чумы на своем свиноводческом хозяйстве в Калужской области

Это привело к уничтожению всего поголовья свиней в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба государственной ветеринарной службы Калужской области. Две недели назад депутат и владелец свиноводческого хозяйства «Рассвет плюс юг» Алексей Милявский узнал, что животные на его предприятии, расположенном в Калужской области, заражены африканской чумой.

«А это значит, что все они должны быть уничтожены в ближайшие часы», — говорится в сообщении ведомства.

Однако, что заявлять о смертельной инфекции он не спешил. Сегодня Кировской районной администрации вынесено постановление №1061 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».

Ветеринарная служба региона проводит обход по выявлению больных животных.

«Спланированы работы по уничтожению бескровным способом. Иными словами, животных будут жечь. Уничтожению подлежат все свиньи Калужской области», — сообщает пресс-служба слова начальника Государственной ветеринарной службы Калужской области Надежды Ширяевой.

Понесет ли за это ответственность депутат из Ленинградской области Алексей Милявский – в Калуге не знают. Известно, что в его организации ООО «Рассвет плюс юг», по данным из открытых источников, трудится 75 человек. Выручка предприятия на начало 2020 года составила 352 млн 552 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Орле медведь напал на женщину, которая по словам очевидцев была беременна.