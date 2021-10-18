В аэропорту Пулково вечером задержали три самолета

Сегодня ночью, 17 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два внутренних авиарейса и один международный.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы и турецкой Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Москвы, который обслуживает авиакомпания S7. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:30, однако время вылета сдвинули на 20:15.

Также задерживают до Антальи. Самолет авиаперевозчика «Северный ветер» должен был улететь в 20:40, но рейс задержали почти на два часа. Он отправится в 22:30.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит еще один рейс до столицы перевозчика S7. Вылет был назначен на 20:55, но его отложили до 21:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей.