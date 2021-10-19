Петербуржцы в сентябре жаловались на отопление и грязные парадные

Самые распространенные сообщения касались центрального отопления и составили 14,8% от всех обращений. Фото: Pixabay

Самые распространенные сообщения касались центрального отопления и составили 14,8% от всех обращений. Фото: Pixabay

За прошлый месяц на портал «Наш Санкт-Петербург» пришло почти 70 тыс. обращений. Об этом сообщается на странице Городского мониторингового центра во «ВКонтакте».

Специалисты центра обработали 69 тысяч сообщений от петербуржцев, которые поступили в сентябре этого года, 65% из них решили досрочно. По итогам работы горожане оставили 1,1 тысячи оценок и комментариев, 75% из которых положительного характера.

Самые распространенные сообщения касались центрального отопления и составили 14,8% от всех обращений. Более 95% были обработаны в установленные сроки, то есть в течение трех дней.

На неубранные подъезды пожаловались 5,9% жителей города, на неважное состояние парадных — 5,8%. Недовольных неисправным освещением в подъезде и фасаде зданий было по 3,8% горожан. На плохое качество воды указали 3,6% человек.

С момента открытия портала было решено 3,3 млн вопросов – 97%. Ежедневно специалисты обрабатывают около 3 тысяч сообщений.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, снегоплавильные пункты Петербурга находятся в режиме ожидания осадков. Власти города будут следить, чтобы загрязненный снег не сбрасывали в реки и каналы.