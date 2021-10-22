Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на четыре балла.
Самая крупная пробка образовалась на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Октябрьской набережной. Затор растянулся до Кудрово.
Как и обычно выезды из пригородов. Народная улица стоит в пробке из-за ДТП на перекрестке с Дальневосточным проспектом. Красным выделены участки на Комсомольской площади, а также развязке ЗСД с Благодатной улицей.
В центре заторы собрались на площади Восстания, Дворцовой набережной, Пироговской набережной.
Также водители толкаются у метро «Черная речка», на Светлановской площади, проспекте Косыгина, Дальневосточном проспекте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» ограничит движение по площади Растрелли.