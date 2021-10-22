Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках

Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках
Утренние пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на четыре балла.

Самая крупная пробка образовалась на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Октябрьской набережной. Затор растянулся до Кудрово.

Как и обычно выезды из пригородов. Народная улица стоит в пробке из-за ДТП на перекрестке с Дальневосточным проспектом. Красным выделены участки на Комсомольской площади, а также развязке ЗСД с Благодатной улицей.

В центре заторы собрались на площади Восстания, Дворцовой набережной, Пироговской набережной.

Также водители толкаются у метро «Черная речка», на Светлановской площади, проспекте Косыгина, Дальневосточном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» ограничит движение по площади Растрелли.

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Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках
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