Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на четыре балла.

Самая крупная пробка образовалась на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Октябрьской набережной. Затор растянулся до Кудрово.

Как и обычно выезды из пригородов. Народная улица стоит в пробке из-за ДТП на перекрестке с Дальневосточным проспектом. Красным выделены участки на Комсомольской площади, а также развязке ЗСД с Благодатной улицей.

В центре заторы собрались на площади Восстания, Дворцовой набережной, Пироговской набережной.

Также водители толкаются у метро «Черная речка», на Светлановской площади, проспекте Косыгина, Дальневосточном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» ограничит движение по площади Растрелли.