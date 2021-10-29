Банковские мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 4 миллиона

Жительница Центрального района Петербурга стала жертвой «банковских мошенников». Неизвестный выманил у пожилой горожанки более 3,9 млн рублей.

В четверг, 28 октября, после полуночи в отдел полиции обратилась 59-летняя женщина. Она заявила, что накануне утром ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что с ее счета пытаются снять накопления, и для блокировки данного счета необходимо снять с карты все денежные средства и перевести на другой счет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница рассказала, что сняла 3 млн 905 тыс. рублей со своей карты. После злоумышленник попросил горожанку ввести в приложение на ее мобильном телефоне продиктованные данные карты. Затем она проследовала с телефоном к банкомату, через который внесла все деньги на данную карту.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонный мошенник, обманувший пенсионерок, дал явку с повинной.