Пулково работает без отмен и задержек 2 ноября

Пулково работает без отмен и задержек 2 ноября
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Во вторник, 2 ноября, петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта. Сегодня петербуржцы и те, кто прибыл в Северную столицу для пересадки, полетят вряд российских городов, а также Шарм-Эль-Шейх и Анталью.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот». В 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» в партнерстве с «Аэрофлотом» с 1 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть "Ельцин Центр"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково работает без отмен и задержек 2 ноября
Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой у побережья Китая
Словом года в России назвали «спутник»
Кардиолог рассказала, какой вред несут соленые продукты
В Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек
Кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт
На территории бизнес-центра на Московском шоссе случился пожар
Ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 млн россиян