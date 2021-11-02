Пулково работает без отмен и задержек 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта. Сегодня петербуржцы и те, кто прибыл в Северную столицу для пересадки, полетят вряд российских городов, а также Шарм-Эль-Шейх и Анталью.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот». В 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» в партнерстве с «Аэрофлотом» с 1 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.