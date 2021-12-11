Аккумуляторная компания «Ригель» модернизирует производство на Петроградской стороне

Аккумуляторная компания &#171;Ригель&#187; модернизирует производство на Петроградской стороне
Петербургская "Аккумуляторная компания "Ригель" наращивает производство. Фото: google.maps

Петербургская «Аккумуляторная компания «Ригель» провела первый этап модернизации производства в Петроградском районе. В наращивание мощностей вложили 400 миллионов рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», акционеры компании ИК «Евроинвест» Андрей Березин и «Теллус Групп» направили средства на закупку оборудования и модернизацию корпусов производственной площадки на улице Профессора Попова, 38.

Расширение мощностей завода позволит увеличить объем производства аккумуляторов в три раза, с 750 тысяч ампер-часов в год до более трех миллионов ампер-часов в год.

Гендиректор компании «Ригель» Евгений Власов отметил, что обновленные производственные цеха располагаются в корпусах, прилегающих к улице Даля.

В начале 2022 года на новом оборудовании выпустят первую серийную продукцию с использованием инновационных технологий. Высвобожденные площади, которые не понадобятся для производственного процесса, передадут под реновацию и создание комфортной городской среды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завод «Севкабель» переедет в Псков, чтобы избежать банкротства.

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