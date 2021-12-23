«Мобильный банк» от Сбербанка можно отключить, но деньги все равно спишут

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На правах крупнейшей кредитной организации в России «Сбербанк» может предлагать клиентам свои условия, в том числе платное обслуживание. С одной из таких услуг уже давно знакомы владельцы банковских карт. Речь идет о «Мобильном банке», за который ежемесячно списывается 60 рублей.

Некоторые клиенты банка уверяют, что не знали о подключении подобной услуги, и были удивлены, когда обнаруживали списания с карт. Многие заметили, что «Сбербанк» давно присылает push-уведомления вместо обычных смс, но 60 рублей списывают регулярно. Также существует мнение о том, что платную услугу нельзя отключить, поскольку без нее не будут приходить денежные переводы. Чтобы пресечь негатив и неразбериху среди своих клиентов, представители банка решили прокомментировать данную ситуацию.

По сообщениям сотрудников «Сбербанка», push-уведомления приходят с 2019 года, но без смс-уведомлений обойтись нельзя. Push-уведомления могут приходить на мобильные устройства с оперативной системой iOS и Android, если установлено приложение «Сбербанка», и в нем разрешены уведомления по карте. На кнопочные телефоны без интернета могут приходить только смс. Каждый клиент через мобильное приложение может самостоятельно настраивать получение уведомлений.

В пресс-службе банка прокомментировали и списания с банковских карт. Оказалось, что 60 рублей списывается не за смс, которые приходят не всем, а за услугу «Уведомления по карте». Также в эту стоимость входит поддержание высокого сервиса и расходы на соответствующую инфраструктуру, прокомментировали сотрудники «Сбербанка».

Также специалисты опровергли связь между подпиской на уведомления и возможностью получать денежные переводы. Независимо от подключения услуги «Мобильный банк» клиентам будут поступать деньги на счет, но не придет уведомление о переводе. Специалисты все же не советуют отключать данную услугу из соображений безопасности.