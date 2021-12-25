В 2022 году автоматическое списывание долгов с россиян отменят

В 2022 году автоматическое списывание долгов с россиян отменят. Фото: Baltphoto

В 2022 году автоматическое списывание долгов с россиян отменят. Фото: Baltphoto

В 2022 году планируется введение законопроекта, по которому запрещается автоматическое списывание долгов с россиян в случае получения каких-либо социальных выплат или платежей.

Совет Федерации РФ одобрил новый закон, который позволит жителям России не терять деньги автоматически в случае собственной задолженности перед банком. Об этом сообщает Akket.com.

После подписания президентом новый законопроект вступит в силу. В теории и на практике введение подобного закона предполагает уплату долга по усмотрению человека, социальные выплаты от государства при этом не пострадают.

Отмечается, что новый закон направлен на защиту интересов россиян, которые смогут больше не беспокоиться о списании с их счета денег, если он пополняется за счет социальных поступлений. С вступлением в силу закона банки лишатся возможности списывать деньги со счетов клиентов в счет погашения каких-либо задолженностей.

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