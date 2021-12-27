Россияне могут пополнять карты Сбербанка через «Связной» до 100 тыс. рублей

Отмечается, что отправитель оплачивает комиссию за перевод в размере 1,5% от суммы платежа, но не меньше 50 рублей и не больше 1 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Отмечается, что отправитель оплачивает комиссию за перевод в размере 1,5% от суммы платежа, но не меньше 50 рублей и не больше 1 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Моментально перевести деньги можно по номеру телефона держателя карты или продиктовав 16-значный номер.

Жители всех регионов России могут легко и просто пополнить карты физических лиц Сбербанка, обратившись в торговую точку компании «Связной». Сотрудник осуществит перевод по 16-значному номеру или по номеру телефона владельца карты. Об этом информирует издание Akket.

Так, за одну операцию можно моментально зачислить на карточку до 100 тыс. рублей. Отмечается, что отправитель оплачивает комиссию за перевод в размере 1,5% от суммы платежа, но не меньше 50 рублей и не больше 1 тыс. рублей. Получатель ничего не оплачивает, говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время Сбербанк обслуживает свыше 100 млн человек, что делает компанию одну из самых крупных финансовых учреждений в стране.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, Сбербанк спрогнозировал худший сценарий экономического кризиса в России, при котором курс доллара можно достичь 120 рублей.