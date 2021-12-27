Основатель издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб, выпав из окна своей квартиры в Москве

издание Просвирнина в 2-17 году обвиняли по статье о возбуждении ненависти. Фото: Скрин со страницы Егора Просвирнина в Instagram

издание Просвирнина в 2-17 году обвиняли по статье о возбуждении ненависти. Фото: Скрин со страницы Егора Просвирнина в Instagram

Погибшего нашли с разбитой головой, без одежды, с ножом и баллончиком в руках.

Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, известный своими ультраправыми взглядами, погиб сегодня, 27 декабря, выпав из окна своей квартиры на Тверской улице в столице недалеко от ресторана «Армения». Об этом сообщает ТАСС.

Публициста нашли с разбитой головой без одежды, в руках он сжимал нож и баллончик. По версии правоохранителей, мужчина мог находиться в наркотическом опьянении. О причинах и обстоятельствах смерти ничего не сообщается.

Ни о каких странностях в последнее время в поведении Просвирнина никто из родственников не сообщал. Известно, что мужчина был женат, супругой Просвирнина была Марина Урусова. Как информирует Газета.ру, накануне гибели в своем Twitter-канале жаловался на жену в вопросе воспитания детей и совместного спроживания, а также на ряд высказываний в его адрес.

В настоящее время ведется следствие, отметим, издание Просвирнина в 2-17 году обвиняли по статье о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), но расследование ничем не закончилось.

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