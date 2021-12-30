«Сбербанк» ввел запрет на перевод между банковскими картами

«Сбербанк» запретил переводы денег между картами по неизвестной причине, хотя до последнего времени подобных ограничений не было. Фото: Baltphoto

«Сбербанк» запретил переводы денег между картами по неизвестной причине, хотя до последнего времени подобных ограничений не было. Фото: Baltphoto

Платежи по номеру телефона станут недоступными.

Компания «Сбербанк» изменила условия обслуживания для всех своих клиентов, теперь перевести деньги с карты на карту станет невозможно. Об этом пишет издание Akket. «Сбербанк» запретил переводы денег между картами по неизвестной причине, хотя до последнего времени подобных ограничений не было.

Нововведение вступило в силу и коснется всех без исключения. Ранее переводить средства можно было с любой карты, включая кредитные, то теперь операции по денежным переводам на кредитки по номеру телефона отменены.

Теперь оправлять средства можно по номеру кредитной карты, которые представляют собой десять цифр. Это менее удобно, чем по номеру телефона, отмечается в сообщении.

Дебетовых карт, на которых невозможно уйти в минус и образовывать тем самым долг, новые правила не распространяются. На эти карты по-прежнему можно переводить деньги по номеру телефона.

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