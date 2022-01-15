В Петербурге горожане стало меньше жаловать на неубранный мусор

В Петербурге горожане стало меньше жаловать на неубранный мусор
НЭО: мусор в Петербурге своевременно вывозят с 96,5% площадок. Фото: pixabay.com

В Петербурге мусор вовремя вывозят с 96,5% контейнерных площадок. Претензий от горожан стало вдвое меньше.

Об этом заявляет пресс-служба «Невского экологического оператора».

13 января жаловались в организацию за неубранный мусор по 685 адресам. В общей сложности таких адресов, откуда вывозят отходы, 20 тысяч. Выходит, что вопрос не решен только на 3,5% от общего числа контейнерных площадок в Петербурге.

Напомним, что 3 января был зафиксирован всплеск обращений. Жаловались на беспорядок по 1389 адресам.

В организации отметили, что проблему удалось быстро решить благодаря привлечению дополнительных мусоровозов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, как добиться перерасчета за невывезенный «НЭО» мусор.

"невский экологический оператор" мусор новости СПб


 

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