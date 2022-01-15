В Петербурге горожане стало меньше жаловать на неубранный мусор

НЭО: мусор в Петербурге своевременно вывозят с 96,5% площадок. Фото: pixabay.com

НЭО: мусор в Петербурге своевременно вывозят с 96,5% площадок. Фото: pixabay.com

В Петербурге мусор вовремя вывозят с 96,5% контейнерных площадок. Претензий от горожан стало вдвое меньше.

Об этом заявляет пресс-служба «Невского экологического оператора».

13 января жаловались в организацию за неубранный мусор по 685 адресам. В общей сложности таких адресов, откуда вывозят отходы, 20 тысяч. Выходит, что вопрос не решен только на 3,5% от общего числа контейнерных площадок в Петербурге.

Напомним, что 3 января был зафиксирован всплеск обращений. Жаловались на беспорядок по 1389 адресам.

В организации отметили, что проблему удалось быстро решить благодаря привлечению дополнительных мусоровозов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, как добиться перерасчета за невывезенный «НЭО» мусор.