Надругавшийся над трехлетней дочерью знакомого петербуржец задержан

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Фото: Рixabay
Возбуждено уголовное дело. Фото: Рixabay

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении трехлетнего ребенка.

В понедельник, 31 января, 32-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что в ночь на 30 января в одной из квартир на Шуваловском проспекте его знакомый надругался над его дочерью, когда находился в гостях.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 февраля по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого впреступлении задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице. Она рассказала, что в период с 15:00 до 17:00 на скамейке, расположенной на территории школы ее дочь изнасиловали. По словам обеспокоенной матери, сделал это знакомый несовершеннолетней. 18-летний мужчина проживает на улице Бабушкина.

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