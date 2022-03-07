Ремни, сабля, часы и 7,5 тыс. долларов: во Всеволожском районе обокрали дом

Вор отжал стеклопакет окна и проник в дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция разыскивают злоумышленника, похитившего ценные вещи заместителя директора коммерческой компании, проживающего в СНТ «Куйвози-2» во Всеволожском районе.

48-летний мужчина обратился в полицию 6 марта, почти в 2 часа ночи. Он заявил, что некий человек забрался к нему в дом через окно и украл пять наручных часов, пять кожаных ремней, сувенирную саблю с рукояткой из металла желтого цвета, нож, а также 7 500 долларов США.

В итоге общая сумма ущерба составила 2 млн 175 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе домработница ограбила дом бизнесмена на 8 млн рублей.