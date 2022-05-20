Delivery Club подтвердила утечку данных о заказах клиентов

Служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах своих клиентов.

Как сообщили в пресс-службе сервиса доставки еды, в Сеть утекли данные о совершенных заказах пользователями. Банковских реквизитов в слитой информации нет. Об этом пишет ТАСС.

В Delivery Club заявили, что специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить распространение данных. Также сервис принес искренние извинения клиентам.

Компания проведет внутреннее расследование, а затем дополнительно проверит внутренние системы и примет меры для повышения защиты данных.

В Сеть утекла база из 250 миллионами строк с ФИО, адресами пользователей, информацией о заказах и иных данных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что московский суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» с требованием о компенсации за утечку данных.