Delivery Club подтвердила утечку данных о заказах клиентов

Delivery Club подтвердила утечку данных о заказах клиентов
Delivery Club принесла искренние извинения клиентам. Фото: unsplash

Служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах своих клиентов.

Как сообщили в пресс-службе сервиса доставки еды, в Сеть утекли данные о совершенных заказах пользователями. Банковских реквизитов в слитой информации нет. Об этом пишет ТАСС.

В Delivery Club заявили, что специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить распространение данных. Также сервис принес искренние извинения клиентам.

Компания проведет внутреннее расследование, а затем дополнительно проверит внутренние системы и примет меры для повышения защиты данных.

В Сеть утекла база из 250 миллионами строк с ФИО, адресами пользователей, информацией о заказах и иных данных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что московский суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» с требованием о компенсации за утечку данных.

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