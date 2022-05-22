Выяснилось, какая работа сейчас пользуется популярностью у петербуржцев

Общепит в Петербурге активно набирает сотрудников, и в последний месяц приток желающих работать в этой сфере значительно увеличился.

Выяснилось, что только за последнюю неделю количество резюме в сфере общепита выросло почти вдвое по сравнению с концом апреля и началом мая. Здесь свою роль сыграло давление экономических факторов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Данные hh.ru показали, что жители Северной столицы которые имеют опыт работы в сети McDonald’s, разместили или обновили за неделю более 600 резюме. Популярны стали такие вакансии как кассиры, официанты, администраторы и менеджеры по работе с клиентами. За 7 дней число соискателей с опытом работы в этой компании на рынке труда города выросло в 1,2 раза. Также некоторые сети уже объявили о возвращении на рынок или ещё принимают решение о своей дальнейшей судьбе, в связи с этим сотрудники таких компаний пока в принципе не ищут работу. Часть российских компаний также планирует расширяться.

Часто в сфере общепита работают далеко не профессиональные кадры, а студенты. Найти хороших, например, поваров хотя бы для позиции сушефа все еще не так просто, отмечают специалисты. По словам управляющего партера 8956 Oblomoff food Владимира Шершнева, приток рабочей силы с закрытием зарубежных сетей ощутим несильно. Эксперт рассказал, что в больших сетях фастфуда работа поставлена на поток, в связи с чем их сотрудникам не требуется обладать какими–то специальными навыками: достаточно освоить пару простых манипуляций.

При этом Шершнев подчеркнул, что дефицит квалифицированных кадров в общепите был, есть и будет всегда, что объясняется текучкой кадров и молодостью специалистов низшего и среднего звена. Однако в столичных городах есть постоянный приток кадров из регионов, особенно к началу летнего туристического сезона.

В тоже время, по словам руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, число размещённых в апреле вакансий в рубрике «Рестораны, кафе, общепит» снизилось относительно февраля на 56%, а в hh.ru дополнили, что за последнюю неделю работодатели разместили около 3 тысяч вакансий в сфере общепита. Сейчас в Северной столице находится порядка трёх—четырёх кандидатов на одну вакансию. При этом число резюме в сфере общепита выросло на 96% по сравнению с первой неделей мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги бюджетные организации и частные компании должны проводить индексацию зарплат сотрудников.