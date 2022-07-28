Погибшим в ДТП на мотоцикле в Петербурге оказался московский убийца

Вчера на улице Ярослава Гашека произошло ДТП — мотоциклист врезался в столб, что привело к его смерти. Личность погибшего была установлена.

Как сообщает Neva.Today, за рулем находился Артем Турица, обвиненный в убийстве в 2007 году. Мужчина устроил стрельбу из пистолета-пулемета. Он нанес травмы двум дорожным рабочим, один из которых скончался. Второй пострадавший получил тяжкие травмы. Никулинский суд приговорил убийцу к 13 годам колонии. Но жизнь после заключения для Артема Турицы оборвалась вскоре после того, как тот был освобожден.

Авария произошла ночью 27 июля — водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в опору освещения. Сотрудники прибыли на место происшествия и установили личность погибшего байкера.

Neva.Today напоминает о нашумевшем преступлении, произошедшем 15 лет назад. Артем Тураев на Mercedes попал в яму на одной из московских улиц, где проводились ремонтные работы. Колесо было повреждено, и будущий убийца потребовал у рабочих возместить материальный ущерб. После отказа водитель уехал, но уже через несколько минут вернулся обратно с пистолетом-пулеметом «Кедр» и открыл стрельбу. Тогда преступника задержали. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что рабочие унизили его перед возлюбленной во время конфликта. Он не планировал никого убивать, а просто хотел напугать их, стреляя по ногам. В 2008 году суд вынес приговор подсудимому и был отправлен в колонию на 13 лет. Это была не первая судимость — до этого Артем Тураев совершил кражу и умышленную порчу имущества, а в 2003 году был приговорен к пяти годам заключения, из которых отсидел три года.

Личность погибшего в ДТП в Санкт-Петербурге подтвердили знакомые Артема Тураева. Среди них участники мотосообщества, в котором состоял погибший.