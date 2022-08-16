«Зенит» провел тренировку у Медного всадника в Петербурге

Впервые в истории футбольный клуб провел открытую тренировку у Медного всадника.

Во вторник, 15 августа, все желающие могли наблюдать за тренировкой футболистов «Зенита» рядом с памятником Петру I. Об этом рассказали в социальных сетях клуба.

«Мне кажется, подобные мероприятия — это хорошо. Как и для нас, так и для людей, которые здесь гуляют в такую прекрасную погоду», — заметил защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

Команда в полном составе приехала на место тренировки на клубном автобусе. До этого понаблюдать за происходящим петербуржцев приглашал Михаил Кержаков.

На зелёном газоне поставили ворота. В течение получаса футболисты практиковались с мячом, однако до этого у них уже были занятия на базе клуба в Удельном парке.

«Фонтанка» рассказала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел двух маленьких болельщиков через кусты на игровое поле, после чего счастливчики смогли сыграть вместе со звёздными спортсменами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге прошел матч пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча петербургского и московского клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.