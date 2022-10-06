Эксперт объяснил слова Дурова про уязвимость WhatsApp

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил заявление Павла Дурова об опасности использования «WhatsApp». Он считает, что это было сделано в рамках конкурентной борьбы, а так у любой программы есть уязвимости для хакеров, просто их могли еще не найти.

Любые программы, которыми мы пользуемся, они все так или иначе уязвимы. И если сейчас мы не знаем о существовании каких-либо уязвимостей, это еще не значит, что их вообще нет — просто их на данном этапе не обнаружили, передает канал 360.

Ульянов считает, что не стоит отталкиваться от заявления будто один мессенджер абсолютно уникален с точки зрения безопасности, а другой «дырявый и плохой» и им не стоит пользоваться. Дуров, скорее всего, сделал это в рамках конкурентной борьбы.

Кроме того, эксперт отметил, что любом приложении есть настройки, которые позволяют увеличить уровень его безопасности. Ульянов напомнил, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, присланным от неизвестного адресата.