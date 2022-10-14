Песков призвал не прятаться при облавах из военкоматов, а обращаться в Генпрокуратуру России

Песков призвал не прятаться при облавах из военкоматов, а обращаться в Генпрокуратуру России. Фото: kremlin.ru

Песков призвал не прятаться при облавах из военкоматов, а обращаться в Генпрокуратуру России. Фото: kremlin.ru

В Москве и Петербурге горожане стали фиксировать «облавы» военкоматов и вручение повесток прямо в подъездах. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, каждый случай необходимо проверять отдельно, либо обращаться в Генпрокуратуру РФ.

Песков допустил, что при облавах речь может идти об уклонистах. В первую очередь необходимо спросить у военкомов, на основании чего вручается повестки. Слова пресс-секретаря президента РФ приводят РИА Новости.

«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое», — заметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «не надо «бояться ходить по улицам, необходимо задавать вопросы Генпрокуратуре, так как президент поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. Именно прокуратура отвечает за соблюдение законности, заключил Песков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин сделал заявление о завершении всех мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В части уже направлено 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч.