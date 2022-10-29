Несчастье дома на Счастливой: в Ленобласти домушник вынес у специалистки по страхованию ювелирные украшения и валюту на 700 тысяч рублей

Во Всеволожском районе Петербурга в дом к местной жительнице забрался преступник, позарившийся на драгоценности и деньги. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 28 октября в полицию поступило заявление от 40-летней специалистки по страхованию о том, что в ее дом в деревне Порошкино проник неизвестный злоумышленник.

Домушник отжал стеклопакет и проник в двухэтажный дом на улице Счастливая, откуда похитил ювелирные изделия — браслет из металла желтого цвета с камнями, а также кольца из металла желтого цвета на сумму 450 000 рублей. Кроме того, злоумышленник забрал 150 000 рублей, 1 200 евро, 300 долларов США.

Общая сумма ущерба от действий преступника составила 700 788 рублей. Видеонаблюдение в доме отсутствовало, поэтому с места преступления правоохранители смогли изъять только слепок окна, следы рук и обуви.

По фактур произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что отдохнувшая в Турции пенсионерка с Кораблестроителей лишилась двух столовых наборов из серебра после визита домушника.