В Петербурге будут установлены газетно-фруктовые киоски производства ФСИН

В Петербурге появятся ларьки, произведенные во ФСИН. Их установят за 357 млн рублей.

В Петербурге планируют установить газетно-фруктовые киоски, произведенные ФСИН. Ранее аналогичный заказ был выполнен заключенными для нужд Москвы. В этот раз собирать киоски будут по заказу администрации Северной столицы.

Как сообщает РБК, в Смольном планируют сдавать киоски для торговли фруктами и печатной продукцией. В 2018 году в столице было установлено 4 тысячи таких киосков. Петербургу в 2023 году программа обойдется в 357 млн рублей. Дизайн ларьков утвердили в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург запустит конкурс по господдержке для газетных киосков. Власти Петербурга готовятся к конкурсу на газетные киоски — так город надеется простимулировать компании, занимающиеся печатной продукцией.