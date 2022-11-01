В Петербурге состоялся бизнес-завтрак «Управляющие компании. Качество жизни и сервисы для горожан от застройщиков»

В Петербурге состоялся бизнес-завтрак «Управляющие компании. Качество жизни и сервисы для горожан от застройщиков»
Фото:pxhere

В Петербурге провели бизнес-завтрак «Управляющие компании. Качество жизни и сервисы для горожан от застройщиков». Финалисты рассказали, из чего складывается доверие.

В Петербурге прошел бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» по теме «Управляющие компании. Качество жизни и сервисы для горожан от застройщиков». В нем приняли участие представители различных управляющих компаний.

По словам модератора, исполнительного директора оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентины Нагиевой, на данный момент проходит этап сбора конкурсной документации финалистов. Также было осуществлено исследование «Тайный покупатель», направленное на оценку работы сотрудников отделов продаж и наполнения сайтов застройщиков, банков, риэлторских агентств и управляющих компаний. В ходе мероприятия каждый из финалистов отвечал на вопрос, из чего складывается доверие. Мероприятие стало финальным в рамках XV конкурса «Доверие потребителя».

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