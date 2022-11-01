Метрострой продлит «зеленую» ветку от «Беговой» до «Планерной»

В Петербурге начнут продлевать «зеленую» ветку метро. Для этого задействуют проходческий щит «Надежда».

«Метрострой Северной Столицы» продлит «зеленую» ветку петербургского метрополитена от станции «Беговая» до «Планерной». Смольный заключил с компанией дополнительное соглашение к контракту на строительство, в рамках которого начнется новый этап строительства. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Метростроя Северной Столицы».

На первом этапе специалисты подготовят площадку для установки проходческого щита «Надежда». В 2019 году щит проложил перегон зеленой ветки до «Беговой», и применялся при строительстве «Шушар», «Проспекта Славы» и «Дунайского проспекта». После «Надежду» несколько лет использовали в Москве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утвердили проект планировки для строительства метки метро от «Беговой» до «Планерной». Петербургское правительство утвердило проект планировки территории для осуществления строительства продолжения «зеленой» ветки метро, которая протянется от «Беговой» до «Планерной».