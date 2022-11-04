В петербургском Музее артиллерии открыли выставку личных вещей Юрия Никулина

Петербуржцы смогут увидеть предметы из жизни артиста Никулина. Выставка началась 4 ноября.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге в пятницу, 4 ноября, началась выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист». Ее основой стали экспонаты из музея фонда Ю. В. Никулина.

Как сообщает ТАСС, посетители смогут увидеть основные аспекты жизни Никулина: его детство, военную часть, кино, и цирк. Почти все экспонаты выставки ранее были представлены только в Москве. В музее представлены детская игрушка Никулина «паровозик», его письма с фронта, фляжка и акты о вручении медалей и наград, чемодан, клоунский костюм и многое другое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову. Его установку приурочили к 185-летию железных дорог России.