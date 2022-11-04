В Петербурге набирают специалистов ручного труда

В Петербурге начался набор дворников и механизаторов. В Смольном рассказали об условиях.

В Петербурге полным ходом идет набор специалистов ручного труда. Начали работу информационные сервисы по набору сотрудников в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что заявки будут обработаны в течение трех дней. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Дворникам и механизаторам обещают заработную плату в размере 49 и 77 тысяч рублей соответственно. Будущим работникам предлагают выбирать нагрузку самостоятельно – от работы на полставки до двух ставок. В Смольном отметили, что специалистам предоставят бесплатные билеты для посещения культурных мест и событий. Более того, сотрудникам ручного труда и механизаторам предоставят возможность получить высшее образование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга могут оценить качество осенней уборки дворов. Смольный объявил об окончании осеннего месячника по благоустройству.