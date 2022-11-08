Стало известно, почему резервный фонд Петербурга увеличат до 50 млрд рублей

Стало известно, почему резервный фонд Петербурга увеличат до 50 млрд рублей
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Резервный фонд Петербурга увеличат до 50 млрд рублей. Об этом сообщили в ЗакСе.

В Петербурге резервный фонд увеличат до 50 млрд рублей в связи с запланированными изменениями размера социальных пособий. Решение вынесли в бюджетно-финансовом комитете городского парламента. Информацией об этом поделились в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.

На федеральном уровне увеличат выплаты и пособия, но четкого механизма нет и неизвестно, сколько софинансирования потребуется на уровне города. Однако ясно, что средств понадобится больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут присутствовать на заседаниях ЗакС. Председатель Законодательного Собрания, заседающего в Мариинском дворце на Исаакиевской площади, также напомнил, что в настоящий момент на сайте парламента можно ознакомиться с онлайн-трансляциями заседаний, там же публикуются их стенограммы.

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