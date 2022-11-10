Полицейские Петербурга показали свой рабочий день

Во всей России 10 ноября отмечается День полиции. В честь профессионального праздника, защитники правопорядка рассказали о своем дневном распорядке.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», день полицейских начинается с развода. Постовым предоставляют ориентировки на пропавших без вести и подозреваемых. Получив информацию и инструкции, инспекторы отправляются на дежурство.

«При несении службы выделяется специальное устройство “Дозор-77”. При общении с гражданами все фиксируется, то есть постоянно доказательная база в случае», – рассказал командир специализированной роты специального полка полиции Виталий Булатов.

Он подчеркнул, что во время работы полицейским приходится сталкиваться с разными ситуациями: и с вооруженными людьми, и с угрозами убийством. В таких обстоятельствах приходится полагаться на различные средства. При этом сказать, каким будет 12-часовое дежурство заранее, невозможно.