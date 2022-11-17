Петербургские застройщики попросят правительство продлить льготную ипотеку

Петербургские застройщики попросят правительство продлить льготную ипотеку
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В кабмин направят просьбу о сохранении льготной ипотеки. На нее приходится большая часть сделок.

Застройщики планируют обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой сохранить программу льготной ипотеки в 2023 году. Дело в том, что в Петербурге 93% сделок – ипотечные. Из них 72% льготных.

Как сообщает РБК, по этой причине застройщики собираются направить обращение в кабмин. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. Он считает, что данная позиция едина для всей страны, так как льготная ипотека распространена по всей России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 93% сделок на рынке новостроек заключили через ипотеку. По сравнению с сентябрем доля ипотеки увеличилась на 3%. Так было достигнуто самое высокое значение за весь период наблюдений.

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Петербургские застройщики попросят правительство продлить льготную ипотеку