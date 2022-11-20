Дизайнеры Петербурга продемонстрировали свои коллекции в торговых центрах

Местные производители одежды демонстрируют свои товары в трех торговых центрах Петербурга. Эксперт оценил качество продукции.

Посетители торгового комплекса «Лето» смогли увидеть коллекции одежды, созданные петербургскими дизайнерами. Моделей представлено немало – на любой вкус и цвет. Администрация Северной столицы продолжает поддерживать местных кутюрье.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», горожане могут изучить коллекции в трех торговых центрах. По словам дизайнера и независимого эксперта Владимира Буханника, уровень качества производителей ощутимо вырос: одежда стала не только лучше пошита, но и приобрела более интересный вид.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что турецкая одежда от Koton заняла место товаров от Marks & SPENCER в ТРК Петербурга. По мнению аналитиков, именно компании из Турции с наибольшей вероятностью займут пустующие места на рынках России.