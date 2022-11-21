В понедельник погода в Петербурге будет ниже климатической нормы

Город «заморозит» 21 ноября. Дело в периферии антициклона.

Петербуржцам стоит одеваться теплее, приятные осенние дни остаются в прошлом. В понедельник, 21 ноября, погода в Петербурге будет на пять градусов ниже климатической нормы. Информацией об этом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Погодные условия сформированы западной периферией антициклона. Столбик термометра опустится до -3…5 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный, от двух до сети метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы. На количестве пробок и аварий никак не сказалась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о подготовке автомобиля к зиме. Вместе с холодами и гололедицей для петербургских водителей наступило время серьезных испытаний.