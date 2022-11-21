В Петербурге лед покрыл крупные водоемы: петербуржцам не стоит прогуливаться по ним

Зима охватывает город. Местным жителям следует быть аккуратнее у водоемов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что изменений в погоде в ближайшее время не будет. В своем телеграм-канале он пояснил, что зима окончательно пришла в город. Лед покрыл не только небольшие реки и озера, но и крупные водоемы. Скоро пойдет снег, его ждут 22 ноября.

Многие петербуржцы любят гулять по льду Финского залива и других водоемов. Однако это может стоить жизни – в 2021 году около пяти человек погибли, провалившись под лед. Об этих случаях Gazeta.SPb рассказывала прошлом году. В МЧС ежегодно указывают даты, в какой период данный вид прогулок безопасен. Так, в 2021 году выход на лед был запрещен с 15 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о гололеде на дорогах в воскресенье. Информацией об этом поделились в пресс-службе Управления ГИБДД по Северной столице и Ленинградской области.