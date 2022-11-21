В Петербурге более миллиарда рублей потратят на ремонт школьных стадионов

Из бюджета города более миллиарда уйдет на благоустройство пришкольных объектов. Об этом заявили в Смольном.

В 2022 году в Петербурге на ремонт школьных стадионов будет потрачено более одного миллиарда рублей из городского бюджета. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

На данный момент полностью в порядок привели 29 стадионов. На это у Смольного ушло 270 млн рублей. Проектно-сметную документацию разработали еще для 18 объектов. Отмечается, что на последующие годы из средств городского бюджета запланировано выделить на ремонт пришкольных стадионов такие суммы: в 2023 году — 400 млн 671,8 тыс. рублей, в 2024 году – 374 млн 861,5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге школам и колледжам выделят 24 автобуса для учащихся. Транспорт поступит учреждениям до конца 2022 года, рассказали в пресс-службе администрации города.