В Петербурге ночь на 25 ноября стала самой морозной с начала осени

Холод вдарил по городским улицам. В Ленобласти минус перевалил за 15 градусов.

Зима уже стоит на пороге Петербурга, покрывая лужи ледяной корочкой и заставляя горожан кутаться теплее. Так, ночь на 25 ноября, пятницу, оказалась самой холодной с начала осени. Столбик термометра опустился до -8,2 градуса. Ранее в Северной столице холодало ночью максимум до -7,4 градуса, температура была зафиксирована 22 ноября. Информацией об этом поделился синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Мороз окутал и Ленинградскую область. Рекорд по холоду зафиксирован в Винницах – — 16,7 градуса. Напоминаем, что в минусовую температуру лучше позаботиться о себе. Ношение одежды не по сезону может привести к ряду последствий для здоровья – таких как холодовая крапивница, болезни дыхательных путей и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о подготовке автомобиля к зиме.