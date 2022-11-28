Петербуржские фигуристы Галлямов и Мишина стали победителями этапа Гран-при России

Петербуржские фигуристы Галлямов и Мишина стали победителями этапа Гран-при России
Фото: Pxhere

Фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителям Гран-при России среди спортивных пар. Соревнования проходили в Перми на площадке УДС «Молот».

Петербуржские спортсмены набрали 237,30 балла. Из них за короткую программу было набрано 80,55 балла и 156,75 балла за произвольную.

Отметим, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами (Олимпиада -2022). На этих соревнованиях пара заполучила бронзу. Годом ранее спортсмены также стали чемпионами мира.

Добавим, что Гран-при проводится в шесть турниров. Соревнования проводят в Москве, Сочи, Самаре, Казани и Перми.

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