Беглов выразил соболезнование близким писателя Ильи Штемлера

В субботу, 3 декабря, скончался писатель Илья Штемлер. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким литератора.

«Ушел из жизни настоящий ленинградский писатель. В своих книгах Илья Петрович показывал настоящую жизнь людей разных профессий, о которых знал не понаслышке. Как и его герои, он работал таксистом и проводником, сотрудником архива и администратором большого универмага», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Смольного.

Илья Штемлер скончался в возрасте 89 лет. О его кончине сообщил декан факультета фотокорреспондентов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Павел Маркин на своей официальной странице во «ВКонтакте.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга после капремонта открылась старейшая библиотека.