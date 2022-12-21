За ноябрь инфляция в Петербурге замедлилась до 12,3%

В течение прошедшего месяца в Санкт-Петербурге отмечается снижение темпов инфляции с 12,6% в октябре до 12,3% в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Центрального банка РФ.

«Сдерживающее влияние на ее (инфляции – прим. ред.) снижение оказало ускорение роста цен в сегменте услуг с 12,1% в октябре до 12,9% в ноябре», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Отмечается, что по сравнению с октябрем в значительной степени подорожали туристические поездки за рубеж. Это можно объяснить как уменьшением числа направлений, доступных для авиаперелетов, так и ростом затрат авиаперевозчиков, связанным с увеличением длины маршрутов.

Также следует добавить, что годовая инфляция в течение ноября снизилась в большинстве регионов Северо-запада. Наиболее явно это прослеживается в Вологодской области.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство Российской Федерации направило дополнительные почти 3,8 миллиарда рублей на увеличение заработных плат научным сотрудникам государственных учреждений.