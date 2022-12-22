В Петербурге «вторичка» дешевеет

В текущем году активность покупателей на «вторичке» снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Среднюю цену квадратного метра на «вторичке» в Петербурге в декабре 2022 года оценивают в 199,7 в тысячи рублей. Это на 2,7% больше, чем год назад. Интересно и то, что в Петербурге заметнее, чем в других городах, сокращалась стоимость «квадрата» — минус 8%. Примечательно, что в Петербурге вторичное жилье на 18% дешевле «первички».

В то же время растет и количество предложений на рынке. Относительно прошлого года предложение выросло в Санкт-Петербурге на 43%, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года объем предложения на рынке элитной недвижимости Петербурга составил 105 тысяч квадратных метров. В целом, это сопоставимо с прошлогодними показателями. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

В среднем, цена «квадрата» составила 560 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. В то же время объем спроса на элитное жилье в 2022 году сократился на треть, до 36 тысяч квадратных метров. А вот бюджет сделки увеличился на 11% за год и составил в среднем 66,5 миллионов рублей, говорят эксперты.