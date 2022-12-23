Главный синоптик Петербурга: Новый год еще не определился с погодой

Последние дни уходящего года и сам Новый год еще не определились с погодными условиями. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, ведущие прогностические центры продолжают спорить, какую погоду же ждать в эти дни. Одни утверждают, что будет холодно, другие — слабый плюс с дождем. Колесов же считает, что девять дней до Нового года — слишком много для ответственного прогноза.

Все будет зависеть от траектории циклона, который ожидается вблизи Санкт-Петербурга в канун Нового года. Чуть южнее – холодно и красиво, чуть севернее и дождь, заключил Колесов. Он также порекомендовал жителям набраться терпения и ожидать.

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга 21 декабря на 66-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши. Женщину пришлось госпитализировать в больницу.

В результате у пенсионерки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и гематома правого полушария мозга. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.