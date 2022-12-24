В Петербурге продолжаются рейды по поимке нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжают ночные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эти выходные, в ночь с 23 на 24 декабря, с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря, Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения», а – сообщили в официальном сообществе Управление ГИБДД во «ВКонтакте».

Автомобилистам также напомнили, что вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения грозит наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если проступок совершается повторно, возбуждается уголовное дело.

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