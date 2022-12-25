Рождество 25 декабря: кто празднует в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 25 декабря, в Санкт-Петербурге отмечается праздник Рождества Христова. Как и во всей России, жители города могут отметить его дважды, во второй раз – 7 января. Gazeta.spb расскажет, с чем это связано и кто будет праздновать сегодня.

«Поздравляю всех, кто сегодня отмечает Рождество Христово, с великим праздником! Рождество Христово – праздник, который несет людям свет, радость, веру во всепобеждающую силу добра и правды», – говорится в утреннем поздравительном обращении губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Учитывая, что во всем мире Рождество отмечается 25 декабря, у человека, незнакомого с православными традициями, может возникнуть вопрос, почему в России его отмечают 7 января. Это связано с различием используемых календарей.

Так русская православная церковь считает время по старому стилю (юлианскому). 25 декабря, в свою очередь, празднуют явление Христа по григорианскому и новоюлианскому календарям.

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