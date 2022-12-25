Петербуржцам рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники

Петербуржцам рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Все поликлиники Санкт-Петербурга продолжать работать в зимние праздники. Там будет оказываться помощь пациентам с ОРВИ и коронавирусом. Во взрослых медучреждениях будут дежурить до трех инфекционных бригад.

«В праздничные дни будет организована работа всех поликлиник во всех районах города – это 110 взрослых и 81 детская поликлиника. Ежедневно будет работать почти 1 тыс. участковых врачей», – написал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во «ВКонтакте».

Также на территории Северной столицы будут работать 36 травматологических пунктов, восемь КТ-центров, 502 бригады скорой помощи, в том числе 35 реанимационных бригад.

Отдельно отмечается, что в Санкт-Петербурге был подготовлен достаточный запас лекарственных средств, разработан график дежурств стационаров, оказывающих медпомощь в экстренной и неотложной форме взрослому населению.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге появился еще один корпус.

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