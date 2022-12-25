Пенсионный фонд получит 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий

В текущем и 2023 году пенсионный фонд Российской Федерации получит дополнительные 1,5 триллиона рублей. Эти средства пойдут на выплаты пенсий гражданам страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», – рассказал он в видеообращении к россиянам.

По словам Михаила Мишустина, указанные средства также пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

«Важно чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», – подчеркнул премьер-министр.

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