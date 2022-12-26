Удар витаминами: чего не хватает зимой организму и как это восполнить

Безусловно, витамины нашему организму нужны всегда. Однако зимой с этим ситуация сложнее, достать некоторые витамины уже проблематичнее. Рассказываем, как и что можно восполнить.

Витамин D

Как отмечают медики, недостаток витамина D уже вполне можно назвать эпидемией человечества. В организм человека поступает в малом количестве с продуктами питания, а синтез в организме возможен только при попадании УФ-лучей непосредственно на кожу. Конечно же не все мы можем уехать в теплые края в зимний период, поэтому остается вариант восполнять его недостаток только через продукты.

Например, этот витамин содержится в рыбьем жире, грибах, сельди, лососе, молоке и других молочных продуктах. Дефицит витамина D может привести к нарушению фосфорно-кальциевого обмена. Из-за этого возникают такие заболевания, как остеопороз, остеомаляция, вторичный гиперпаратиреоз, а также повышается риск переломов.

Кроме этого, из-за этого развивается синдром поликистозных яичников, резко снижается качество и количество спермы и увеличивается риск онкологических заболеваний.

Витамин A

От витамина А в нашем организме многое зависит. Например, без его употребления невозможно нормальное функционирование репродуктивной и иммунной систем. Также его наличие или отсутствие влияет на работу органов зрения и активность генов. В местном Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно иметь в своем рационе продукты с витамином А.

Помимо выше перечисленного, витамин А важен для здорового метаболизма, формирования адекватного иммунного ответа, нормального синтеза половых органов. Кроме этого, витамин А участвует в образовании соединительной ткани, хрящей, костей и гиалуроновой кислоты.

Дефицит витамина А в организме может быть связан с недостаточным употреблением овощей и фруктов, малым употреблением жиров, принятием антибиотиков. Также сказываются на дефиците и вредные привычки.

Для восполнения дефицита жителям порекомендовали употреблять облепиху, шиповник, зеленые и желтые овощи, яичный желток, молоко, творог, сметану, рыбий жир.

Витамин С

Витамин С нужен организму для развития и работы кожи, десен, зубов, костей, нормального заживления ран, нормальной работы мозга. Кроме этого, он необходим для управления синтезом стероидных гормонов, для синтеза из холестерина желчной кислоты и регулирования уровня холестерина в крови.

Помимо этого, такой витамин необходим для повышения сопротивляемости организма, предотвращения весенней усталости и стресса. Больше других в витамине С нуждаются курильщики, беременные и кормящие женщины.

Лучшими источниками витамина С являются овощи и фрукты, ягоды, соки; шиповник, облепиха, паприка, черная смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква, крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.

Витамин Е

Серьезное влияние оказывает на организм и витамин Е. Например, он нужен для нормализации уровня холестерина, улучшения состояния кожи, укрепления волос, нормализации гормонов, улучшения зрения.

Витамин Е можно восполнить за счет употребления шпината, растительных масел, орехов, авокадо, рыбы, брокколи, спаржи и ягод.