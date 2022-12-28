Автоэксперт назвал последствия вычисления водителей без ОСАГО по камерам

Вычисление автомобилистов без ОСАГО – хорошая мера, которая защитит самых водителей, поскольку при аварии им должны компенсировать убытки в страховой компании виновника дорожно-транспортного происшествия. Такой позиции придерживается автоэксперт Роман Гуляев.

«Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились бы и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение», – заявил он в интервью телеканалу 360.

Также автоэксперт напомнил, что в настоящий момент наличие ОСАГО проверяют сотрудники Госавтоинспекции лично, при остановке. При этом ГИБДД могут сделать проверку еще и в том случае, если владелец к транспортного средства не был за рулем и просит наказать того, кто был за рулем.

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