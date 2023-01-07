Время рождественских гаданий: как правильно это сделать дома

С 7 по 19 января принято устраивать рождественские гадания. Отличная возможность погадать, заглянуть в будущее, а также узнать свою судьбу. Кто-то в это действительно верит, а кто-то делает это забавы ради. Как бы то ни было, делимся с вами информацией, как это правильно сделать.

Один из самых популярных видов гаданий — с зеркалом. Девушке нужно распустить волосы и полностью сосредоточиться. Сядьте в темноте возле двух противоположно поставленных зеркал, по бокам от зеркал зажгите две свечи. Если вглядываться в центр, то можно увидеть множество коридоров, именно в них и нужно смотреть и говорить: «Суженый мой, ряженый, покажись мне». После этого ваш суженный должен появиться в этих самых коридорах.

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