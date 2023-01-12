Петербуржцы рассказали, как отметят старый Новый год

Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый петербуржец (26%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob. При этом чаще всего жители города планируют обойтись без крупных застолий.

Большинство задумались о том, что устроят просто домашнее чаепитие. На работе старый Новый год отпразднуют только 4%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями.

Интересно, что только 33% петербуржцев заявили, что хотели бы того, чтобы старый Новый год стал бы официальным выходным. Против этого выступают 58%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно.

Больше других праздника дополнительного хотят петербуржцы до 34 лет.